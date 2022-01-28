【大行點睇】市場忽略政策風險 花旗下調港交所目標價

花旗發表報告，預期港交所 （00388） 日均成交額，將由1,780億元降至1,630億元，按年下跌2%，主要是由於2021年同期成交較高，加上聯儲局料加息至少4次，保證金及結算資金料有較高回報。

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該行指，雖然市場普遍預期港交所每股盈利將錄近一成跌幅，但港交所股價相對穩定，但該行認為投資者忽略政策風險，包括中國證監會加強對境外上市企業的審查、美國退市風險以及港交所與內地交易所的競爭。

該行下調港交所評級，由「中性」降至「沽售」，目標價由435元降至400元。

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