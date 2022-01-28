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【緣份到了@iM網欄】打開福門！有趣的「福」字文化

名人薈萃 20:57 2022/01/28

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中國人喜歡福字，對聯裡也是「春滿乾坤福滿門，福如東海長流水」，人人都希望有福氣有福運，打開福門，福至心靈。

關於春節貼福字的來歷，有兩個有趣的傳說。

第一個傳說是朱元璋和馬皇后的故事。有一年，京城舉辦燈會，朱元璋微服私訪，看到一戶人家的馬燈上畫著一隻馬猴抱著一雙繡花鞋哭。朱元璋認為這是在諷刺馬皇后的腳大，非常氣憤，就在這家門上寫了一個「福」字作為標記，回宮後立即吩咐錦衣衛把這家人抓起來。

馬皇后以賢德愛民著稱，當她得此事後，立即按傳旨意，告訴全城所有的人家，必須在天亮之前，在門口都貼一幅「福」字。

第二天，朱元璋派去抓人的人，發現家家都貼有「福」字，只有一戶人家不識字，把字貼反了，皇帝便令人把他全家抄斬。馬皇后一看事情不好，便急忙對朱元璋說，「那家人知道你今日到訪，故意把『福』 字貼到的，這不證明『福』到了嗎？」

朱元璋聽後，覺得很有道理，於是就放了人。

從此人們便將「福」字倒貼起來，一來說吉利，二來為紀念馬皇后

第二個傳說是姜子牙封神的故事。姜子牙封神時，他妻子也來討封。姜子牙說：「你嫁到我家，讓我窮了一輩子，看來你是個窮命，就封你為窮神吧！」

姜子牙的妻子一聽就不高興了，說：「封我為窮神，叫我到什麼地方呀？」

姜子牙說：「凡是有福的地方你都不能去。」

這事傳了出去，老百姓家家戶戶都寫了「福」字貼到門窗上，就是告訴窮神，我這裡是有福的地方，你千萬不能進來。從此，貼「福」字便成了民間一種傳統的習俗。

時至今日大門上的「福」字有「迎福」和「納福」之意，而且大門是家庭的出入口，是表示莊重和恭敬的地方，所貼的「福」字，須鄭重不阿，端莊大方，故應正貼。

在此祝大家新一年虎虎生威，身體健康! 幸福吉祥，萬事如意！

作者_旺秋（賴櫻華）簡介：

學佛十年，希望用佛教小故事或日常經歷與讀者一同感悟人生，從生活中的一點一滴反思每日的身口意，進而了解及調節自己的情緒，並分享在逆境中保持正能量的小秘技。

Blog：https://wongchau.wordpress.com/author/wongchau/page/128/

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