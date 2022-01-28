【二手樓價】映灣園減價6%成交　三房可借九成按揭入市　呎價不到1.2萬

雖然疫情嚴重，但剛性需求不減，近期業主議價空間增加，不少買家把握時機入市。中原地產黃宏超表示，分行新近映灣園1座低層D室成交，實用面積685平方呎，三房套房間隔，享山景，叫價850萬元，後來減至820萬元，最終以800萬元成交，累減幅度約6%，折合實用呎價11,678元。

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黃宏超指，買家為上車客，鍾情映灣園屬大型屋苑，設施配套齊全，見上址裝修企理，價錢合預算，便決定承接，成功於新年前榮升業主。受惠新按保計劃，若只以樓價計，上述單位可承造九成按揭，首期80萬元，若分30年還，利率2.5厘計，每月供款29,872元，而壓力測試下的最低每月入息要求則約71,542元。

據了解，原業主於2011年3月以400萬元買入單位，持貨11年沽出，帳面獲利400萬元，單位升值1倍。代理指，東涌區本月成交表現不俗，累錄47宗二手買賣，按月上升30%，當中映灣園最多成交，有17宗，按月升幅近2倍。

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