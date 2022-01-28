【教育股】券商企業紛反擊傳言 中教控股表現最強升四成

教育股本周接連洗倉，今日股價普遍反彈，連續兩日跌超過兩至三成的中教控股（00839），今日股價大升43%，希望教育（01765）、民生教育（01569）、新高教（02001）升幅均超過15%。券商回應指早前傳聞的政府收緊監管政策屬傳言，而多間機構亦以公告或投資者會議作出回應。

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中教控股指，《民辦教育促進法》表明民辦高教可以盈利，亦可以透過可變實體經營，而行內作出的收購在8日前才發生，並沒有遇到政府反對，公司在1個月前申請發債，資金用途表明用於收購學校，亦得到發改委批准。至於傳言提及不可隨意提高學費，公司表明是業界早已有的常規。

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