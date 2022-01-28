【科技女股神】Tesla股價大跌　Cathie Wood趁低增持

Tesla（TSLA）股價近日跌勢不斷，截至周四（28日）收市，Tesla年初至今已下跌30.90%，「科技女股神」Cathie Wood旗下方舟投資（Ark Invest）周四增持33,482股Tesla股票，結束長達數個月來的減持。

Tesla周四收報829.10美元，下跌11.6%。以這個價格計算，Cathie Wood買入的33,482股Tesla股票，估計總值2,775萬美元。方舟投資是次分別透過旗艦基金ARK Innovation ETF（ARKK）買入27,799 股Tesla股票以及方舟次世代網路ETF（ARKW）買入 5,683 股。

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在周四前，Cathie Wood旗下基金總共持有146萬股特斯拉股票，價值約為13.7億美元。

Tesla周 三（27日）公布了第四季財報，好過市場預期，惟公司行政總裁 馬斯克（Elon Musk）表示今年不打算推出新型號電動車，令投資者感到失望。

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責任編輯：黃苑筠