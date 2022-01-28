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【科技女股神】Tesla股價大跌　Cathie Wood趁低增持

股樓投資 21:00 2022/01/28

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Tesla（TSLA）股價近日跌勢不斷，截至周四（28日）收市，Tesla年初至今已下跌30.90%，「科技女股神」Cathie Wood旗下方舟投資（Ark Invest）周四增持33,482股Tesla股票，結束長達數個月來的減持。

Tesla周四收報829.10美元，下跌11.6%。以這個價格計算，Cathie Wood買入的33,482股Tesla股票，估計總值2,775萬美元。方舟投資是次分別透過旗艦基金ARK Innovation ETF（ARKK）買入27,799 股Tesla股票以及方舟次世代網路ETF（ARKW）買入 5,683 股。

同場加映：【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

在周四前，Cathie Wood旗下基金總共持有146萬股特斯拉股票，價值約為13.7億美元。

Tesla周三（27日）公布了第四季財報，好過市場預期，惟公司行政總裁馬斯克（Elon Musk）表示今年不打算推出新型號電動車，令投資者感到失望。

【延伸閱讀】大摩料美股將現波動　嚴選17隻防禦型股份應對　【下一頁

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同場加映：【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

 

 

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

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Cathie Wood 增持 基金 ETF 馬斯克 Tesla

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