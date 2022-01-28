【維穩股市】與西方金融機構高層會面 中國證監會指經濟增長為政府優先目標

外媒報道，中證監副主席於周二（25日）與國際銀行及資產管理公司高層進行視像會議，穩定海外資金對中國的信心。消息指中證監指內地今年經濟將錄合理增長，中國政府亦會把經濟增長定為優先目標。

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美國證監會指在美國上市的中概股需要披露是否由政府機構擁有或控制，同時要為核數調查提供證據。中證監指，中美兩國在紐約上市的中概股監管問題取得進展，預計於6月或更早時間有好消息公布。

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