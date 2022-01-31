【盈警｜SOGO母企】利福彈逾5%　料去年虧損約13億、因投資內房股債損手

▲ 【盈警｜SOGO母企】利福料去年虧損約13億 因投資內房股債損手

經營崇光百貨SOGO的利福國際 （01212） 發盈警，料去年虧損約13億元，較2021年錄得1.39億元溢利相比，按年轉盈為虧。利福國際解釋，虧損主要由於集團下半年業績轉虧，以及投資淨虧損來自集團持有之若干由中國內地房地產開發集團發行之股票及債券所錄得約22.8億元之未變現公平值虧損。

利福國際今日反彈5.3%，報4.36元。

投資失利擴大虧損 惟料百貨業務今年收入錄正增長

利福國際解釋，虧損主要由於（1）巨額投資淨虧損約19億元，去年則錄得約3,450萬元投資淨收益；（2）集團投資物業之公平值虧損約3200萬元，遠低於去年錄得之公平值虧損約4.18億元。

利福國際認為，未變現公平值虧損為非現金項目，不會導致集團任何額外現金流出，亦不會對集團之營運造成任何重大不利影響。另外，集團百貨店業務營運表現今年持續改善，預期今年收入將錄得正增長。

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