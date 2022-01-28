【電動汽車】九巴引入16架比亞迪電動巴士 新春後行駛兩大鬧市繁忙路段

為配合香港2050年前實現碳中和的政策目標，九巴已啟動計劃為全線4,000多部巴士車隊逐步使用新能源。九巴宣布引入新一代比亞迪（01211）的電動巴士，預計將於農曆新年後投入服務。新款電動巴士將優先行走包括彌敦道及觀塘道在內的繁忙路段，以改善空氣質素，中電（00002）則會為電巴的充電提供技術支援。

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今次引入的電動巴士共16部，屬於新款比亞迪B12A電動12米單層巴士，以寓意「綠色新時代」的電光綠（Electric Green）作為車身主色，新車配備多個先進系統，包括「電池管理系統」和水冷系統，前者監察電池效能及狀態，後者可更有效管理電池溫度，延長電池壽命及提升效能；同時引入「輪邊驅動系統」，把俗稱「摩打」的電動機安裝在車輪內，直接驅動巴士行駛，毋須變速器和傳動軸系統，提升傳動效率，節省維修成本，也釋放更多車廂空間。

相比正在服役的比亞迪K9R單層巴士，新款電巴B12A的重量減少4%，載客量達81人，較舊款多出16%。新款B12A的充電時間為1小時40分鐘，行駛距離約200公里，充電速度比以往快2小時。新款電動巴士將會行走涉及繁忙路段的路線，例如彌敦道及觀塘道等，九巴透露正與運輸署商討詳情。

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中電會為九巴提供技術支援，建議率先在九龍灣及荔枝角車廠，利用現有的電力容量，設置可供快速充電的直流電充電設施，有助節省工程成本及時間，並可應付電動巴士全日運作的電力需要。中電透露將會分析新電動巴士的充電數據，包括充電時間和用電模式等，為九巴車隊未來電動化的發展，提供更具成本效益及營運效率的充電技術方案，協助車隊低碳轉型。

九巴已啟動計劃，為全線4,000多部巴士車隊逐步使用新能源。九巴及龍運目前的單層電動巴士數目已達30部，連同去年自資訂購的52部雙層電動巴士，預計今年年底將擁有逾80部電動巴士。九巴為進一步擴大環保車隊，陸續在現有車廠增設充電設施，又計劃在屯門和大埔，興建兩座電動巴士多層車廠，料可提供850個快速充電巴士泊位。

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責任編輯：嚴浩文