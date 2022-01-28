【職場熱話】會計師行20K聘初級秘書 面試出3道難題 應徵者中途離場 誰是誰非惹熱議

公司招聘員工，要面試做試題本是很平常，但若難度太高會否有反效果？近日有網民在「連登」發帖，指公司聘請一名初級秘書，並設了3條面試問題給應徵者，怎料有一名應徵者在做題目中，以家中有急事為由突然離開，令這名網民大為氣憤，大呻為何想請初級秘書都咁困難。不過網友了解事件後卻反應兩極，有人更反指該公司面試試題太難，不似是招聘初級秘書。

招聘初級秘書事件經過：

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對於這單招聘事件，有網民認為面試題目太難，反指事主小題大做：「未入職已經質疑別人，我係嗰個人就慶幸無0徒時間in份工」、「Local audit firm即係細firm喇，細公司interview都要搞咁多野，你唔講我以為係上市公司添」、「我話比你知點解啦，個Candidate上到你間firm, 望下個環境再望下啲人，覺得唔對路咪走囉，以免嘥哂時間做埋你個test啦，又唔係好玩，至於點解覺得唔對路，你自己諗下」

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對於網友的質詢，事主也有發文回應，指公司有大約100名員工，今次請初級秘書是畢業生，人工有20K，而她的要求是「真係有手有腳識正常對答就請」，更指自己入行時做BIG4會計師行，人工都只得13.5K。

有網友支持事主的說法，表示：「fg秘書就有20k聽落好吸引，好多fg都冇呢個價 」、「20k請fg算貴啦非專業黎講」、「其實不如俾多少少，請個有多少少經驗的人」

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記者：李兆明