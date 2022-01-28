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【異動股】小鵬再跌一成　連跌5日再創新低　瑞銀指小鵬將成弱勢股

股樓投資 19:55 2022/01/28

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本港上市汽車股今早捱沽，小鵬汽車(09868) 盤中曾低見123.6元一度挫12.3%，比亞迪(01211) 股價亦跌逾7%。瑞銀發表報告表示，指在美聯儲未來將加息下，料小鵬可能成為弱勢股票之一。

同場加映：【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

該行留意到中國汽車製造商(包括電動汽車製造商)由於大多屬淨現金狀態，料人民幣利率變動不會對企業盈利造成大影響，但若內地車企在美國及香港上市，外國資者按使用美元作為投資貨幣單位，若美國未來利率變化潛在顯著，會對本港上市的內地汽車股的內在估值構成影響。

該行指按三個現金流折現率模型，評估依賴與外資合資國企車企、國內汽車製造商，以及業績錄虧損的電動汽車初創車企，測試貼現率變化對其敏感性。假設加權平均資本成本(Weighted Average Cost of Capital)每改變1%的情境預測下，料與外資合資國企車企公平值變動預測4%、料國內汽車製造商公平值變動預測15%、估計對電動車企公平值變動預測達到20%。

【恒指季檢】恒指公司下月中公布季檢結果　中金料8隻股份有望染藍

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同場加映﹕【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

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撰文 : 周兆邦

小鵬汽車－W（09868） 港股

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