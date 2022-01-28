【大行點睇】美銀證券指神華季績遜預期　仍續指其為資源股首選

美銀證券發表報告指，中國神華(01088) 公布去年業績預告，按國際會計準則料去年純利為516億元人民幣，較市場及該行預測分別低4%及3%，意味去年第四季純利按季下跌30%，但按年則上升216%至103億元人民幣。

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該行表示，神華上季業績遜於投資者預期，因其季度產量按季增長15%至8,280萬噸，基準現貨/年計合約煤價亦按季亦分別按季升18%及17%。公司管理層稱去年第四季業績主要受到生產水平較正常增加，令成本投資同樣上升，及合營電廠虧損擴大等影響。

美銀證券維持中國神華H股「買入」評級及目標價24元，並續為中資資源股首選之一，預期集團今年的成本會回復至正常水平。

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