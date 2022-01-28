【大行點睇】中金指網易業績穩健　或成資金避風港

中金發表報告，預計網易(09999) 去年第四季度收入將按年增長25%至246億元人民幣(下同)，經調整淨利潤將按季增長4億元至43億元，全年經調整淨利潤按年增長19%至174億元，較該行早前預期低6億元，主要由於匯率損失等因素。

同場加映：【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識





中金指，網易重磅新遊潛力逐步釋放，預計去年第四季度手遊和端遊收入將分別按年增長36%和33%至132億和49億元，遊戲總收入按年增長35%至181億元。受益於《哈利波特》海外、《暗黑破壞神》手游等新遊貢獻，預計2022全年手遊和端遊收入將分別按年增長23%和16%，遊戲總收入按年增長21%至766億元。另預計創新業務去年第四季度收入將按年增3%至54億元。

該行預計網易2021和2022全年毛利率分別為53.4%和52.8%，並維持2021和2022年收入預測及2022年盈利預測，下調2021年經調整淨利潤3%至174億元，預計2023年經調整淨利潤為238億元，維持「跑贏行業」評級，目標價218港元，指穩健業績支撐成「避風港」。

【恒指季檢】恒指公司下月中公布季檢結果 中金料8隻股份有望染藍

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

同場加映﹕【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢​​​​​​​

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道-- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機