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【大行點睇】中金指網易業績穩健　或成資金避風港

股樓投資 19:40 2022/01/28

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中金發表報告，預計網易(09999) 去年第四季度收入將按年增長25%至246億元人民幣(下同)，經調整淨利潤將按季增長4億元至43億元，全年經調整淨利潤按年增長19%至174億元，較該行早前預期低6億元，主要由於匯率損失等因素。

同場加映：【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識



中金指，網易重磅新遊潛力逐步釋放，預計去年第四季度手遊和端遊收入將分別按年增長36%和33%至132億和49億元，遊戲總收入按年增長35%至181億元。受益於《哈利波特》海外、《暗黑破壞神》手游等新遊貢獻，預計2022全年手遊和端遊收入將分別按年增長23%和16%，遊戲總收入按年增長21%至766億元。另預計創新業務去年第四季度收入將按年增3%至54億元。

該行預計網易2021和2022全年毛利率分別為53.4%和52.8%，並維持2021和2022年收入預測及2022年盈利預測，下調2021年經調整淨利潤3%至174億元，預計2023年經調整淨利潤為238億元，維持「跑贏行業」評級，目標價218港元，指穩健業績支撐成「避風港」。

【恒指季檢】恒指公司下月中公布季檢結果　中金料8隻股份有望染藍

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撰文 : 周兆邦

網易－S（09999） 港股

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【本地生產總值】本港2021全年經濟增長6.4%稍低於預期 第四季則按年升4.8%

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