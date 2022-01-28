【大行報告】滙證：港股金融股比重高、受惠資金由增長股換馬　嚴選12焦點個股名單（附詳細目標價）

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【中概股風暴】中證監申兵：境外IPO新規 20天回應合規
美國聯儲局目標3月結束買債，加息預期進一步升溫。滙證指，港股今年以來的表現跑贏環球主要的股市，逆轉2021年初的走勢，相信表現會繼續維持。滙證唱好，加息主題將進一步利好金融股比重高的港股，並嚴選12隻焦點個股，包括：比亞迪 （01211） 、建行 （00939） 、中行 （03988） 、騰訊 （00700） 等。
滙證最新發表的港股策略報告，形容加息主題利好港股氣氛，尤其是港股市場的金融股比重高，對港股看法正面，並給予恒指今年底的目標價28,030點。
在利率上升的環境下，滙證相信將會有更多資金由增長股流出，利好以金融股等傳統板塊佔比重的港股。
滙證又預期，港股的下一個正面催化劑，相信會來自中國推出定向寬鬆政策等刺激措施，而中國內地持續改善的經濟亦都會有利好。
滙證續指，高通脹是今年的環球市場主題，雖然高通脹主題並非港股市場的主流，但就會影響到能源及電訊等國際業務較多的板塊。而根據股息增長空間及股息率，滙證選出焦點個股，而且普遍都是工業、金融及房地產股份。
滙證12焦點股名單
|股份
|目標價（港元，除標明外）
|比亞迪 （01211）
|452
|建行 （00939）
|8.8
|中行 （03988）
|3.9
|中銀香港 （02388）
|32
|舜宇光學 （02382）
|269.5
|平保 （02318）
|93
|騰訊 （00700）
|562.9
|京東（美：JD）
|100美元
|華潤置地 （01109）
|42.7
|中海外 （00688）
|29
|碧桂園服務 （06098）
|60.7
|新鴻基 （00016）
|135.3
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