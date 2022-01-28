【大行報告】滙證：港股金融股比重高、受惠資金由增長股換馬　嚴選12焦點個股名單（附詳細目標價）

▲ 【大行報告】滙證：港股金融股比重高、將受惠資金由增長股換馬 嚴選12焦點個股名單（附詳細目標價）

美國聯儲局目標3月結束買債，加息預期進一步升溫。滙證指，港股今年以來的表現跑贏環球主要的股市，逆轉2021年初的走勢，相信表現會繼續維持。滙證唱好，加息主題將進一步利好金融股比重高的港股，並嚴選12隻焦點個股，包括：比亞迪 （01211） 、建行 （00939） 、中行 （03988） 、騰訊 （00700） 等。

滙證最新發表的港股策略報告，形容加息主題利好港股氣氛，尤其是港股市場的金融股比重高，對港股看法正面，並給予恒指今年底的目標價28,030點。

滙證：港股年底前上望28030點 另有2個潛在正面催化因素

在利率上升的環境下，滙證相信將會有更多資金由增長股流出，利好以金融股等傳統板塊佔比重的港股。

滙證又預期，港股的下一個正面催化劑，相信會來自中國推出定向寬鬆政策等刺激措施，而中國內地持續改善的經濟亦都會有利好。

滙證續指，高通脹是今年的環球市場主題，雖然高通脹主題並非港股市場的主流，但就會影響到能源及電訊等國際業務較多的板塊。而根據股息增長空間及股息率，滙證選出焦點個股，而且普遍都是工業、金融及房地產股份。

滙證12焦點股名單

股份 目標價（港元，除標明外） 比亞迪 （01211） 452 建行 （00939） 8.8 中行 （03988） 3.9 中銀香港 （02388） 32 舜宇光學 （02382） 269.5 平保 （02318） 93 騰訊 （00700） 562.9 京東（美：JD） 100美元 華潤置地 （01109） 42.7 中海外 （00688） 29 碧桂園服務 （06098） 60.7 新鴻基 （00016） 135.3

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