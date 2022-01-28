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【中概股風暴】中證監申兵：境外IPO新規 20天回應合規

股市 19:58 2022/01/28

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【中概股風暴】中證監申兵：中國境外IPO新規將適用於香港

中證監國際部主任申兵周五接受CNBC採訪時表示，中國即將出台的海外IPO規定將不僅適用於希望在香港發行H股的中國公司，還適用於以前不需要中證監批准的「紅籌股」類別。

首要任務為向外國人開放中國市場

申兵表示，中證監注意到自去年下半年以來國內公司赴海外上市有所放緩，希望隨著新規則出台，事情會恢復，亦希望公司能充分利用新規則，在任何海外市場（包括香港）恢復上市。

申兵認為，即使中國公司在中國境內外投資受到限制或禁令影響，亦不一定會阻止其在海外上市。中證監今年首要任務為進一步向外國人開放中國市場。

申兵指，美國市場的優勢是「對新行業的新初創企業具有很強的包容性」，而新規則目的之一是避免企業在公開招股前突然暫停，避免螞蟻事件再重演。

企業可以VIE架構備案後境外上市  再由跨部門制作審批

申兵確認，企業可用可變利益實體（VIE）架構境外上市，但需要先行備案。中證監將使用跨部門制度來核實合規問題，然後盡可能在20天內再給企業回應。申兵沒有透露新規則何時推出，只透露中證監目前正與相關部門合作，就公司應如何與監管機構溝通以在海外上市提供更詳細的指導，預計審批程序將非常有效，希望可早日公佈。

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