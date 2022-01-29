梅拉尼婭拍賣NFT僅5人出價 成交價低過開價

非同質化代幣（Non-Fungible Token，下稱NFT）熱潮有增無減，吸引眾多名人紛紛參與NFT交易。美國前總統特朗普妻子梅拉尼婭亦不甘落後，在網上將她曾佩戴的白色寬邊帽、水彩畫及其NFT版的數位藝術品拍賣。由於虛擬貨幣價值大跌，成交價最終低於開拍價。

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特朗普（Donald Trump）妻子梅拉尼婭（Melania Trump）早前在其個人網站MelaniaTrump.com，拍賣她於2018年國是訪問期間，與法國總統馬克龍 （Emmanuel Macron） 會面時佩戴的訂造白色帽、一幅由藝術家Marc-Antoine Coulon所繪﹑梅拉尼婭佩戴訂造白色帽的水彩畫，以及NFT版的數位藝術品。

拍賣以25萬美元（195萬港元）開拍，所有買家需以Solana（SOL）幣出價，直至周三（26日）拍賣結束時，只有5名買家出價，全部出價達到1,800個SOL幣最低要求。

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由於加密貨幣市場近日大跌，導致最終成交價為17萬美元（132.6萬港元），較開拍價足足低8萬美元（62.4萬港元）。

據悉，成功競投的買家將獲得一封由梅拉尼婭親筆寫的信、白色帽及水彩畫，該數位水彩畫會建立在Solana區塊鏈內。拍賣部分收益將用於為寄養家庭兒童提供電腦及科技教學。

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責任編輯：郭麗明