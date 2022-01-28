【帶你睇盤】樓齡新市區盤　簇新內櫳四正見使　廳房闊絡連大平台

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【農曆新年】富途新春版限時小遊戲 用戶可瓜分150萬港元獎賞
特色戶向來放盤稀少，今次介紹的放盤可能符合有意購入特色單位準買家的需求。單位位於深水埗丰滙3座低層，實用面積375平方呎，外連約130呎平台。單位為一房間隔，設有開放式廚房，內櫳空間闊絡，住戶可善加利用空間進行不同活動。此外，樓盤位於市區，附近有港鐵、巴士站等交通配套。丰滙由長實及市建局合作發展，於2015年9月入伙，樓齡簇新。
放盤單位圖片
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|放盤單位
|丰匯 3座 低層（物業編號： BK36172698）
|實用面積
|375平方呎
|間隔
|一房連約130呎平台
|叫價
|675萬元
|賣點
|
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註︰
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撰文 : 謝昕蕎