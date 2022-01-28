【帶你睇盤】樓齡新市區盤　簇新內櫳四正見使　廳房闊絡連大平台

特色戶向來放盤稀少，今次介紹的放盤可能符合有意購入特色單位準買家的需求。單位位於深水埗丰滙3座低層，實用面積375平方呎，外連約130呎平台。單位為一房間隔，設有開放式廚房，內櫳空間闊絡，住戶可善加利用空間進行不同活動。此外，樓盤位於市區，附近有港鐵、巴士站等交通配套。丰滙由長實及市建局合作發展，於2015年9月入伙，樓齡簇新。

放盤單位圖片

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放盤單位 丰匯 3座 低層（物業編號： BK36172698） 實用面積 375平方呎 間隔 一房連約130呎平台 叫價 675萬元 賣點 樓齡新，單位新簇 罕有的連平台特色單位，呎價吸引，約1.8萬元 項目距離港鐵深水埗站或南昌站數分鐘步程，享雙鐵路站的優勢，匯聚東涌綫、屯馬綫及荃灣綫三綫之利 附近有多條巴士及小巴路線，穿梭港九新界多個地方 區內民生商店及食肆林立，商場、級市場及街市等生活配套一應俱全

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註︰

以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

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