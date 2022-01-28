  • 19°C
香港時間 : 2022128日 (五) 19:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【帶你睇盤】樓齡新市區盤　簇新內櫳四正見使　廳房闊絡連大平台

股樓投資 19:14 2022/01/28

分享：

特色戶向來放盤稀少，今次介紹的放盤可能符合有意購入特色單位準買家的需求。單位位於深水埗丰滙3座低層，實用面積375平方呎，外連約130呎平台。單位為一房間隔，設有開放式廚房，內櫳空間闊絡，住戶可善加利用空間進行不同活動。此外，樓盤位於市區，附近有港鐵、巴士站等交通配套。丰滙由長實及市建局合作發展，於2015年9月入伙，樓齡簇新。

放盤單位圖片

    點擊圖片放大
    +12
    +11

同場加映︰【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

放盤單位 丰匯 3座 低層（物業編號： BK36172698）
實用面積 375平方呎
間隔 一房連約130呎平台
叫價 675萬元
賣點
  1. 樓齡新，單位新簇
  2. 罕有的連平台特色單位，呎價吸引，約1.8萬元
  3. 項目距離港鐵深水埗站或南昌站數分鐘步程，享雙鐵路站的優勢，匯聚東涌綫、屯馬綫及荃灣綫三綫之利
  4. 附近有多條巴士及小巴路線，穿梭港九新界多個地方
  5. 區內民生商店及食肆林立，商場、級市場及街市等生活配套一應俱全

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰

https://bit.ly/3g1caGt

註︰

  • 以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。 
  • 投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

同場加映︰【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 謝昕蕎

私人屋苑 二手市場 丰滙 深水埗

上一篇文章

【農曆新年】富途新春版限時小遊戲 用戶可瓜分150萬港元獎賞

下一篇文章

運房局：私樓潛在供應升至9.8萬伙　創4年半新高
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【二手樓價】寶馬山花園8組客搶同一單位　買家見呎價平過太古城即衝入市
【二手樓價】寶馬山花園8組客搶同一單位　買家見呎價平過太古城即衝入市
【串燒成交】趁樓價跌尋寶換樓　減價80萬火速沽出原單位後　即日斥1,200萬升級同屋苑大三房
【串燒成交】趁樓價跌尋寶換樓　減價80萬火速沽出原單位後　即日斥1,200萬升級同屋苑大三房
【議息結果】聯儲局宣布利率不變 滙豐銀行維持最優惠利率5厘 富邦推新春存款優惠
【議息結果】聯儲局宣布利率不變 滙豐銀行維持最優惠利率5厘 富邦推新春存款優惠
【加密貨幣】馬斯克講笑叫麥當勞接受狗狗幣付款　麥當勞：你收滑嘟嘟幣先
【加密貨幣】馬斯克講笑叫麥當勞接受狗狗幣付款　麥當勞：你收滑嘟嘟幣先
【二手樓價】何文田天鑄複式戶　身價大貶值　業主7年痛蝕1400萬
【二手樓價】何文田天鑄複式戶　身價大貶值　業主7年痛蝕1400萬
【安心出行】最新3.0.2版本支援疫苗氣泡功能 紅藍兩色分辨打針市民
【安心出行】最新3.0.2版本支援疫苗氣泡功能 紅藍兩色分辨打針市民
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款