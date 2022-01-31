【機迷熱話】全球唯一一架Pokemon百萬單車！　得獎者抽中後轉手賣出

▲ 不過近日就有網民發現，全球唯一一架Pokemon單車出現在Yahoo拍賣網站上發售，還比原先售價還貴了20萬日圓（約13,490港元），隨即引起大量粉絲不滿，認為得獎者並沒有好好珍惜獎品。（Pokemon官方Twitter截圖）

對於很多機迷、動畫迷而言，若獲得喜歡的作品限量周邊，想必定會好好珍藏。不過近日就有網民發現，全球唯一一架Pokemon單車出現在Yahoo拍賣網站上發售，還比原先售價還貴了20萬日圓（約13,490港元），隨即引起大量粉絲不滿，認為得獎者並沒有好好珍惜獎品。

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在去年7月時，Pokemon官方宣佈為慶祝官方Twitter粉絲人數突破100萬人，決定舉辦抽獎活動，推出曾在《Pokémon Red and Blue》中出現的100萬日圓（約67,451港元）「單車」1比1模型。雖然獎品只是模型，不能當作真正單車來使用，但獎品只送不賣，加上全球只限量一架，因此在許多粉絲心中早已是無價之寶。

其後網民紛紛質問事主有否違反當初官方規定，事主為得獎者為平息事件，公開當初官方獎品說明信件，指官方只禁止轉移得獎權利，但並未禁止得獎後轉移獎品，故無違反規約。亦解釋出售獎品原因是「希望能交給更好的人照顧。」而加價則為了確保買方會好好珍惜獎品。

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責任編輯：黃顯晴

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