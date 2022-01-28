【避險資產】世界黃金協會：去年全球黃金需求增10%

世界黃金協會（WGC）周五（28日）發布一份報告，表示去年全球黃金需求增長達10%，但仍遠低於疫情前水平，因投資者需求不振。

去年各國央行黃金購買出現反彈，小型金條和金幣的購買量為2013年以來最高，但上市交易基金（ETF）的投資者出售黃金多於購買，削弱了整體需求。去年黃金總需求為4,021噸，高於2020年的3,659噸，但仍遠低疫情前約4,440噸的平均水平。去年第四季，全球黃金需求較去年同期大增近50%，創近10季以來的新高。

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2020年疫情導致珠寶銷售大幅下降，也促使投資者尋求一個安全的地方來存放財富。但隨著經濟增長的恢復，這種情況發生逆轉，消費支出增加而投資慾望減弱。

金價在2020年投資熱潮時曾創下每盎司2,000美元以上的歷史高位，現在已跌至1,800美元左右，大多數分析師預計價格將持續低走。

WGC表示，預計2022年對珠寶、小型金條和金幣的需求將保持強勁，各國央行將繼續購買黃金，但速度會較2021年慢。又指出加息會提高與黃金有競爭關係的債券等資產的回報率，而高通脹可能會刺激黃金需求，以此作為通脹對沖手段。

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責任編輯：黃苑筠