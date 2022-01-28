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【新股IPO】清晰醫療1406周一招股　入場費3787.8元

新股IPO 18:51 2022/01/28

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【新股IPO】清晰醫療1406下周一起招股　入場費3787.8元

清晰醫療 （新上市編號：01406） 於周一（31日）起招股。清晰醫療是次全球發售1.36億股，當中包括1.25億股新股及1100萬股銷售股份（舊股），九成國際發售，一成香港公開發售。清晰醫療招股價介乎1.6元至3元，一手（1250股）入場費3787.79元，集資2.18億至4.08億元，並於2月10日（周四）截止招股， 2月18（周五）掛牌。中國光大證券為獨家保薦人。

公司計劃將集資所得金額約45%用於香港成立兩間新醫療中心提供眼科服務；約30%用於收購大灣區內選定且具強勁消費城市的一至兩間眼科診所、眼科門診或眼科醫院的多數或少數權益；約15%用於與合適合作夥伴在中國設立眼科診所；10%用作營運資金及其他一般企業用途。

藥明康德有份投資 持股約16%

私募基金3W Partners為集團最大股東，持股約33.16%，公司創始人謝偉業持股20.6%，藍籌股藥明康德 （02359） 持股約15.63%，集團主席胡定旭持股約0.75%。

清晰醫療執行董事兼行政總裁黃棣彰指，清晰醫療與藥明康德現時亦有合作關係，一直有探索更多合作可能，惟疫情有令相關合作延遲，藥明生物亦有形容公司為藥明的生態系統之一，黃棣彰希望，上市後可跟藥明康德有更多緊密合作，未來國內發展亦需其指導及幫忙。

集團現有11名執業醫生，於中環及旺角設有兩間醫療中心，黃棣彰表示，過去平均每年増聘2至3名醫生。集團將根據現金流及業務發展而定，無特定派息政策。

許用藍投訴已被醫委會駁會  目前公司無任何醫生有投訴

早前醫委會正處理一宗針對清晰醫療眼科醫生許用藍的投訴，許用藍涉嫌進行SMILE手術前缺乏適當術前意見，以及未能妥善管理患者的眼部狀況。黃棣彰指，相關投訴已被醫委會駁會，目前公司無任何醫生有被投訴。

根據弗若斯特沙利文的資料，按眼科醫療服務所得收益計集團於2020年在香港所有私營醫療機構中排名第四，市場份額為5%。黃棣彰對集團業務充滿信心，認為在人口老化丶電子產品影響丶愛美心態下不可能眼科市場不可能飽和，預計未來市場仍會有強勁增長。

睇實聯儲局隻鷹 出入股市要夠定（附time code）

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