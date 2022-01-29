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英國實施新交通規例 司機小心用錯手開車門

環球社會熱點 09:05 2022/01/29

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英國新交通規例將在周六（29日）起實施，當中不少規定或令司機在無意中犯規。有英國傳媒報道當中最容易犯規的，為用不靠近車門的手開門下車。有英國慈善組織指，新規定有助避免傷及路過單車手。其他新增規例包括，司機超越單車手時需保持最少1.5米距離。

英格蘭西南部樓價11月升幅最勁 【下一頁】

英國廣播公司（BBC）報道，用不靠近車門方向的手開門下車做法在歐洲十分普及，使車內人士必須在開門前轉動身體及頭部，有機會察覺後方道路使用者。有兒子因事故在5年前離世的社運人士指，若措施早日實施，就能挽救其兒子在內等多個單車手生命。

英國今年內將落實執行11條新規定，其中8條新高速道路規例將於周六起實施，除開車門要求外，新增規例亦改變道路使用者優先等級。汽車不但必須在路口先讓行人通過馬路，還需禮讓單車手。

部分將於今年生效的新規例

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英國交通部表示，為鼓勵民眾更多選擇步行及使用單車，已注資3.38億英鎊（約35.22億港元）。運輸大臣夏博思(Grant Shapps) 指，步行及使用單車有助民眾保持健康及減少交通阻塞，政府會努力透過創造更安全環境，維持兩者人數增長趨勢。

英國人工升幅追唔上通脹 實際工資近年半來首現萎縮 【下一頁】

英國倡議使用單車慈善組織Cycling UK表示，改變開車門習慣能幫助司機發現隨後經過的單車手。組織行政總監Roger Geffen指，不少新增措施已在歐洲普及多年，改革重點是提高單車手及行人安全，認為新措施執行難度不高，相信民眾在數次後將會熟習。

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責任編輯：李俊儀

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