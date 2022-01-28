【新冠肺炎】泰國有意年底前列風土病 需符合特定條件

新冠肺炎肆虐全球超過兩年，愈來愈多國家選擇與新冠病毒共存。泰國衛生部打算在今年年底前宣布將新冠肺炎定義為「風土病」（endemic disease），認為當地新冠疫症接種率高，政府絕對有能力控衛新冠疫情。

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泰國公共衛生部常務秘書旺拉吉特（Kiatiphum Wongrajit）周五（28日）表示，國家傳染病委員會已原則上同意，只要新冠肺炎死亡率低至1000分之1、最少有8成民眾已接種兩劑疫苗，以及治療方法日趨普及後，即可定義新冠肺炎為風土病（endemic disease），預料最快今年年底前宣布具體細節。

旺拉吉特續補充指，當地每日感染病例需維持少於1萬宗、住院率亦要少於10%。Kiatiphum認為新冠肺炎原則上會繼續傳播，最重要的是民眾必須接種疫症及接受有效治療應對。

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考慮世衛尚未降低新冠肺炎的威脅，被問及相關措施會否為時過早，旺拉吉特認為這是泰國本地事宜，如果等待世衛決定才進行下一步，可能為時已晚。

泰國衛生部數據指，當地有75%民眾接種首劑疫苗，接近7成民眾已到接種兩劑疫苗、19%人已打第3針。

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責任編輯：郭麗明