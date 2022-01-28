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Google雲端部門計劃招聘大量人才　擬發展區塊鏈業務

環球政經 19:32 2022/01/28

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Google的雲端部門繼在零售、醫療保健和其他行業發展之後，其近日成立新團隊，打算發展區塊鏈業務。

《CNBC》報道，此舉若獲得成功，將有助於Google進一步實現廣告之外的業務，並在不斷增長的計算和存儲服務市場，進一步鞏固自己的地位。

同場加映：【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識 

區塊鏈以構建「去中心化」的應用程序，可以不再依靠大型企業。以Defi（decentralized finance）即「去中心化金融」為例，可將銀行等中間人角色，從傳統的金融交易中剔除。

現今亞馬遜、Google和其他雲端雲商，透過其龐大的設備向數以百萬客戶提供服務，事實上代表着一種集中化。

【政府工略】政府各局及部門招聘二級私人秘書 頂薪逾3萬元 中學畢業可申請 【見下頁

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雖然如此，仍不會阻止Google發展雲端業務。Google的雲端部門數碼資產主管Richard Widmann表示，擬計劃聘請大量具有區塊鏈專業知識的人。他又認為此舉能有效推動「去中心化」。

目前Google的雲市場（cloud marketplace）已有些工具，允許開發人員用來構建區塊鏈網絡。同時Google也擁有了區塊鏈客戶，如Dapper Labs、Hedera、Theta Labs。此外，谷歌還提供了資料集（data sets），人們可以使用BigQuery服務瀏覽比特幣和其他貨幣的交易記錄。

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撰文 : 陳楚琨

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