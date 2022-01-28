【壹傳媒282】陳茂波延長壹傳媒審查員任期3個月、4月27日提交最終報告　核數師灝天跳船（第二版）

▲ 【壹傳媒282】陳茂波延長壹傳媒審查員任期3個月 4月27日提交最終報告

政府宣布，就委任陳錦榮為調查壹傳媒 （00282） 事務的審查員一事，財政司司長陳茂波已將他的任期延長3個月，直至年4月27日。根據《公司條例》（第622章）第841（2）及（3）條賦予的權力，財政司司長在去年7月28日委任陳錦榮為審查員調查壹傳媒的事務，目標是於6個月內向財政司司長提交最終報告。

壹傳媒發公告指，核數師灝天（香港）今月13日辭任，灝天（香港）解釋，由於無法估計完成的審計程序的日期等，所以決定辭任。

灝天：無收到額外資料審計壹傳媒財務報表 無法估計完成日期 決定辭任

壹傳媒指出，今月13日收到灝天辭任函，灝天指出，壹傳媒在去年6月24日（即蘋果停運當日）已暫停截至2021年3月底財務報表的審計工作，當時壹傳媒須重新評估有關當時情況而產生對財務報表的財務影響，管理層稱，將重新評估其編制財務報表的判斷和依據，會進一步提供資料和文件以作審計，但截至辭任函當日灝天仍未收到相關資料。

灝天又稱，認為無法準確估計審計未決事項所產生額外成本和內部資源，同時無法準確估計完成的審計程序以發表審計意見的日期。灝天有鑑於此決定辭去核數師職務，並已向臨時清盤人詳述的情況。

財政司司長：審查員4月27日提交壹傳媒最終報告

審查員於去年9月14日向財政司司長提交中期報告，揭示的事項包括壹傳媒一直以不公平地損害成員權益的方式經營事務，並指出壹傳媒已無力償還債項。基於上述情況，財政司司長經考慮公眾利益後，於去年9月29日向法院提交將壹傳媒清盤的呈請。法院其後委任臨時清盤人，並於2021年12月15日對壹傳媒頒布清盤令。



審查員最近向財政司司長匯報指尚未全面取得和審視與調查有關的資料，以作出詳細的最終報告。考慮到徹底的調查對作出最終報告至為重要，財政司司長決定將審查員的任期延長3個月，直至2022年4月27日，屆時審查員亦會提交最終報告。

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（第二版加入核數師辭任）