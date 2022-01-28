▲ 【港股監管】港交所：零星新股發行人涉違規用集資款項買理財產品 將轉介證監會

香港交易所 （00388） 旗下聯交所就審閱上市發行人2020財政年度的年報所得結果和建議刊發報告。聯交所認為，發行人就《上市規則》有關年報披露規定的合規率處於高水平，但仍有零星個案可能嚴重違反《上市規則》或違反董事職責。

聯交所在報告中指出，部分違規案件涉及發行人將新股集資款項，買入協助其首次上市的專業人士或其聯繫人相關的私人企業或理財產品，或向這些人士支付諮詢安排費用。聯交所指出，相關安排既未於招股書披露，也不符合業務計劃或具有明確商業理據，懷疑董事違反誠信責任，並已將有關個案轉介予證監會調查。

聯交所表示，最新年度發現新上市發行人有136宗違反《上市規則》的情況，較上次審閱發現的100宗為多，大多涉及違反關連交易的規定。

另外，聯交所指出有少數涉及重大減值的個案，包括在發行人主要業務範圍下的借貸交易，當中的內部監控系統似乎有重大不足，未能確定董事有否作盡職調查，正調查相關個案，視情況轉介證監。

整體而言，港交所上市主管陳翊庭認為，香港上市發行人遵守《上市規則》有關年報披露規定的合規率繼續處於高水平，為此感高興，並在是次審閱主題--核數師非無保留意見、重大資產減值以及重大貸款及墊款，發現有零星失責行為，並在報告中提出建議。

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