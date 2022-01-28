指WhatsApp涉強行要求用戶同意新隱私政策　歐盟促2月底前解釋清楚

歐盟委員會於周四表示，WhatsApp在2月底前，須釐清新版隱私政策，以及是否符合歐盟消費者保護法。

《路透》報道，歐洲消費者聯盟指控，WhatsApp迫使用戶接受其新隱私政策，涉及允許WhatsApp與Facebook及其他公司共享用戶數據。

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歐盟司法部專員Didier Reynders亦有同樣的擔憂，他在一份聲明中稱：「WhatsApp必須在2月底前消除我們的疑慮，並作出具體承諾。」當中包括公司是否充分提供新服務條款的信息，以及提示用戶接受新條款和隱私政策的通知是否公平。

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委員會亦關注WhatsApp與第三方或Meta之間交換用戶的個人數據。

對此，WhatsApp發言人表示：「我們期待向歐盟委員會解釋，如何按照歐盟法律規定的義務保護用戶隱私。」

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