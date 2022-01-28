  • 19°C
香港時間 : 2022128日 (五) 20:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

指WhatsApp涉強行要求用戶同意新隱私政策　歐盟促2月底前解釋清楚

環球政經 20:03 2022/01/28

分享：

歐盟委員會於周四表示，WhatsApp在2月底前，須釐清新版隱私政策，以及是否符合歐盟消費者保護法。

《路透》報道，歐洲消費者聯盟指控，WhatsApp迫使用戶接受其新隱私政策，涉及允許WhatsApp與Facebook及其他公司共享用戶數據。

同場加映：【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

歐盟司法部專員Didier Reynders亦有同樣的擔憂，他在一份聲明中稱：「WhatsApp必須在2月底前消除我們的疑慮，並作出具體承諾。」當中包括公司是否充分提供新服務條款的信息，以及提示用戶接受新條款和隱私政策的通知是否公平。

【政府工略】政府各局及部門招聘二級私人秘書 頂薪逾3萬元 中學畢業可申請 【見下頁

    點擊圖片放大
    +9
    +8

委員會亦關注WhatsApp與第三方或Meta之間交換用戶的個人數據。

對此，WhatsApp發言人表示：「我們期待向歐盟委員會解釋，如何按照歐盟法律規定的義務保護用戶隱私。」

同場加映：【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 陳楚琨

軟件 私隱條例 Meta 歐盟 Facebook WhatsApp

上一篇文章

【避險資產】世界黃金協會：去年全球黃金需求增10%

下一篇文章

【異動股】小鵬再跌一成　連跌5日再創新低　瑞銀指小鵬將成弱勢股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【議息結果】聯儲局宣布利率不變 滙豐銀行維持最優惠利率5厘 富邦推新春存款優惠
【議息結果】聯儲局宣布利率不變 滙豐銀行維持最優惠利率5厘 富邦推新春存款優惠
【二手樓價】何文田天鑄複式戶　身價大貶值　業主7年痛蝕1400萬
【二手樓價】何文田天鑄複式戶　身價大貶值　業主7年痛蝕1400萬
【串燒成交】趁樓價跌尋寶換樓　減價80萬火速沽出原單位後　即日斥1,200萬升級同屋苑大三房
【串燒成交】趁樓價跌尋寶換樓　減價80萬火速沽出原單位後　即日斥1,200萬升級同屋苑大三房
【加密貨幣】馬斯克講笑叫麥當勞接受狗狗幣付款　麥當勞：你收滑嘟嘟幣先
【加密貨幣】馬斯克講笑叫麥當勞接受狗狗幣付款　麥當勞：你收滑嘟嘟幣先
【二手樓價】寶馬山花園8組客搶同一單位　買家見呎價平過太古城即衝入市
【二手樓價】寶馬山花園8組客搶同一單位　買家見呎價平過太古城即衝入市
【安心出行】最新3.0.2版本支援疫苗氣泡功能 紅藍兩色分辨打針市民
【安心出行】最新3.0.2版本支援疫苗氣泡功能 紅藍兩色分辨打針市民
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款