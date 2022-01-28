【農曆新年】富途新春版限時小遊戲 用戶可瓜分150萬港元獎賞

壬寅虎年將至，富途證券（美：FUTU）宣布推出新春版限時小遊戲，以虎年為題加入不少賀年元素，本地用戶由即日起至2月27日，只需要登錄《富途牛牛》手機應用程式的遊戲頁面即可參與。成功通關的前列玩家，可贏取總值20萬美元（約150萬港元）的獎賞。

【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

玩家需透過長按螢幕，控制牛牛起跳越過障礙物，觸碰障礙物或跳出螢幕可見範圍，則遊戲失敗，相反控制牛牛越過199個障礙物，即可順利遊戲通關。遊戲通關成功並獲全球排行榜前 5,000名用戶可得瓜分20萬美金（約150萬港元）股票現金券資格，並附送一系列通關彩蛋及牛牛積分。

【安心出行】最新3.0.2版本支援疫苗氣泡功能 紅藍兩色分辨打針市民【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

此外，富途亦透露向員工派發現金禮品，包括數十部最新iPhone及1萬元現金獎等，禮金禮品總值超過40萬港元。

【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：嚴浩文