  • 19°C
香港時間 : 2022128日 (五) 20:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【農曆新年】富途新春版限時小遊戲 用戶可瓜分150萬港元獎賞

理財智慧 19:19 2022/01/28

分享：

壬寅虎年將至，富途證券（美：FUTU）宣布推出新春版限時小遊戲，以虎年為題加入不少賀年元素，本地用戶由即日起至2月27日，只需要登錄《富途牛牛》手機應用程式的遊戲頁面即可參與。成功通關的前列玩家，可贏取總值20萬美元（約150萬港元）的獎賞。

【溫股知新】估頂估底靠分析    電動車股你要識

玩家需透過長按螢幕，控制牛牛起跳越過障礙物，觸碰障礙物或跳出螢幕可見範圍，則遊戲失敗，相反控制牛牛越過199個障礙物，即可順利遊戲通關。遊戲通關成功並獲全球排行榜前 5,000名用戶可得瓜分20萬美金（約150萬港元）股票現金券資格，並附送一系列通關彩蛋及牛牛積分。

【安心出行】最新3.0.2版本支援疫苗氣泡功能    紅藍兩色分辨打針市民【下一頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

此外，富途亦透露向員工派發現金禮品，包括數十部最新iPhone及1萬元現金獎等，禮金禮品總值超過40萬港元。

【青姐話】未到年廿八    提早洗邋遢

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：嚴浩文

開啟hket App，閱讀全文
著數優惠 富途（美：FUTU） 富途控股（美：FHL） 遊戲

上一篇文章

【iM會客室】點評能發虎威5股 港股假後23000能守？

下一篇文章

【帶你睇盤】樓齡新市區盤　簇新內櫳四正見使　廳房闊絡連大平台
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【安心出行】最新3.0.2版本支援疫苗氣泡功能 紅藍兩色分辨打針市民
【安心出行】最新3.0.2版本支援疫苗氣泡功能 紅藍兩色分辨打針市民
【加密貨幣】馬斯克講笑叫麥當勞接受狗狗幣付款　麥當勞：你收滑嘟嘟幣先
【加密貨幣】馬斯克講笑叫麥當勞接受狗狗幣付款　麥當勞：你收滑嘟嘟幣先
【議息結果】聯儲局宣布利率不變 滙豐銀行維持最優惠利率5厘 富邦推新春存款優惠
【議息結果】聯儲局宣布利率不變 滙豐銀行維持最優惠利率5厘 富邦推新春存款優惠
【二手樓價】何文田天鑄複式戶　身價大貶值　業主7年痛蝕1400萬
【二手樓價】何文田天鑄複式戶　身價大貶值　業主7年痛蝕1400萬
【二手樓價】寶馬山花園8組客搶同一單位　買家見呎價平過太古城即衝入市
【二手樓價】寶馬山花園8組客搶同一單位　買家見呎價平過太古城即衝入市
【串燒成交】趁樓價跌尋寶換樓　減價80萬火速沽出原單位後　即日斥1,200萬升級同屋苑大三房
【串燒成交】趁樓價跌尋寶換樓　減價80萬火速沽出原單位後　即日斥1,200萬升級同屋苑大三房
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款