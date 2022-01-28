【第五波疫情】體育處所、健身中心停業　已批出1,500萬元資助（附申請連結）

▲ 「體育處所資助計劃」及「健身中心資助計劃」截至1月28日，已收到逾千宗申請。（資料圖片）

本港第五波疫情爆發，全港健身中心又再次面臨停業令。在第五輪「防疫抗疫基金」下，政府提供一筆過5萬元資助予合資格的體育處所及健身中心。截至今日，已收到逾千宗申請。

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民政事務局陸續向獲批「體育處所資助計劃」及「健身中心資助計劃」的申請人發放資助。截至1月28日，已收到逾千宗申請。其中，300多份合資格的申請已獲批，涉及超過1,500萬元資助。體育處所資助計劃」及「健身中心資助計劃」的截止申請日期分別為2月16日及2月28日。當局呼籲有意申請者應盡快遞交申請， 申請表格和指引可於以下民政事務局網頁下載。

申請「體育處所資助計劃」



申請「健身中心資助計劃」

另外，民政事務局亦推出「康體用地資助計劃」，向在政府土地上提供康樂及體育設施的營運者提供財政資助。民政事務局已發信邀請合資格的營運者提出申請。截至今日，該計劃已收到58宗申請。其中，55份合資格的申請已獲批，涉及275萬元資助。此計畫將於2月16日截止。

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責任編輯：葉泳珊

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