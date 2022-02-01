【疫後商機】日本品牌JINS推出「胭脂眼鏡」 　攻20歲女性市場

▲ 日本眼鏡品牌JINS去年底推出「胭脂眼鏡」，用家戴上眼鏡後，便如塗了胭脂般。（JINS官網截圖）

自疫情爆發以來，人人每日都要戴上口罩出門，不少女士亦為化妝的問題煩惱。據日經中文網報道，日本眼鏡品牌JINS去年底推出「胭脂眼鏡」，用家戴上眼鏡後，便如塗了胭脂般。

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據報道指，JINS在去年10月推出一其三色的「胭脂眼鏡」，分別是粉紅色（Pink）、桃色（Peach pink）及波爾多（Bordeaux）。推出此產品的契機，是源於一名資深員工不明白為何只有女性不戴有色鏡片。當時有女員工回應指，日本人比歐美人更耐曬，也討厭臉上留下戴眼鏡的痕跡，故沒有戴有色眼鏡的需求。而且，近年日本女性亦喜歡配戴有色隱形眼鏡，如果戴上有色鏡片，則會改變瞳孔顏色，又影響需求。

後來，由於這名資深員工想到，普通的有色大多都是整塊鏡片一個顏色，亦遮住眼睛，感覺不自然。同時，日本近年亦掀起突出自然氣色的「腮紅妝」、「浴後腮紅妝」等。JINS於是開始研發「胭脂眼鏡」，而那名資深員工亦想到把彩色部分放在鏡片下沿，便把鏡片下部塗上指甲油，讓女員工試戴。

自疫情後，顧客碰巧亦出現新煩惱，例如戴口罩會令妝容花掉、不想化妝等。最終JINS推出這種藉「胭脂」修飾黑眼圈的特殊眼鏡，並主打20多歲的女性顧客。

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責任編輯：葉泳珊