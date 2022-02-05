【加薪有望】IT人持續渴市　打工仔擁短缺技能　跳槽加薪1成

在當前市場環境下，有本港人力資源專家預測，到2022年的農曆新年過後，轉工潮可能只針對部分行業，與資訊科技（IT）相關的工種，包括數碼營銷、電子商務、金融科技等範疇。至於薪酬調整情況及就職前景將會如何？

由於本港勞動力市場人手短缺問題持續，尤其是前綫的市場營銷、供應鏈、產品管理之相關行業。國際人力資源顧問公司香港人力及薪酬顧問負責人施標龍（Brian）預計，企業為了挽留員工，2022年打工仔的加薪幅度也會比2021年的2.5%大。

根據美世內部調查，預計本港僱員在2022年會有更大幅度的薪酬增長，平均中位數為3.5%。部分行業如科技、生命科學領域、以及在保險公司工作的員工加薪幅度也會較高，薪酬增長約4%。

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擁短缺技能 跳槽料加薪1成

他解釋，各地繼續對疫情嚴陣以待，企業紛紛數碼轉型、科研中心需要人手研發疫苗等，科技及生命科學領域的人才自然變得更搶手，加薪幅度也相繼提升。至於保險公司員工，Brian則指：「是歷史遺留的制度。」

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另據國際人力資源顧問公司萬寶盛華大中華高級副總裁徐玉珊預計，今年企業僱主在考慮薪酬調整時維持審慎態度，

除考慮經營環境因素，更重要是考慮企業的承擔能力，以及根據員工的表現，經濟情況決定薪酬水平。

預期加薪平均幅度為2%至2.5%。對於擁有短缺技能或細分市場技能的求職者如IT人才，預計其轉工將加薪10%至15%。

記者：張寶燕、曾曉汶

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