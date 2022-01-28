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運房局：私樓潛在供應升至9.8萬伙　創4年半新高

股樓投資 18:51 2022/01/28

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私人住宅潛在供應增多，據運輸及房屋局截至去年底數據顯示，未來3至4年一手私手住宅潛在供應量料達98,000伙，按季增加4,000伙，追平2017年第二季的紀錄高位，創4年半新高。此外，去年全年施工量亦錄大幅增長，累計施工量達21,300伙，按年多逾八成，屬5年新高。不過，落成量明顯下跌，去年全年僅得14,400伙落成，按年少31%。 

運房局發言人指出，上述一手潛在供應當中，包括現樓「貨尾」單位的11,000個、興建中未售出單位的69,000個、位處「熟地」可隨時動工單位的18,000個。 

美聯物業首席分析師劉嘉輝說，一手潛在供應量追平2017年第二季的高位，皆因本財年賣地計劃達2萬伙，比起全年目標12,900伙高出逾5成半，並創4年新高，但值得留意的是，本財年賣地計劃得以超標，主要來自私人發展/重建項目類別，因此若然未來賣地計劃有不少私人發展/重建項目的話，未來3至4年新供應數字才能持續穩企高水平。 

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同場加映【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

去年落成量不似預計，全年僅得14,400個單位落成，按年減少31%，亦比起差估署預測的18,230個少約21%。萊坊董事兼大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，未來一季的施工量及落成量取決於疫情，如第五波疫情持續，相信影響施工時間表及落成進度。 

同場加映【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

延伸閱讀【有相睇】房協樓綠怡雅苑　兩房月租1.7萬　媲美毗鄰私樓【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

萊坊 私人屋苑 美聯物業

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