  • 19°C
香港時間 : 2022128日 (五) 18:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【人工智能】物流業自動化時代來臨 日本完成世界首次無人自動貨船試航 預計2025年實裝

環球政經 17:48 2022/01/28

分享：

自動化技術正在深入我們的日常生活，而自動駕駛更是現今發展相當迅速的一項技術，除了汽車外，未來可能連海運也是由AI來運作。現在日本最大航運公司商船三井 (Mitsui OSK Lines) 攜手日本企業完成號稱世界上首次無人自動貨船的港到港海上試航。這艘船從日本海敦賀港出發，抵達大阪附近堺港，航程長達300公里，整趟行程當中完全沒有人操作，且是首次以無人機取代人員繫泊。

【鐵路基建】屯門南延線料2030年竣工 開通後屯門南往屯門站路程唔使5分鐘【下一頁

同場加映【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

這艘名為「Mikage」的自動化貨船長313英尺，能承載194個標準貨櫃，於2015年就完成建造。自動航行技術整合了日本各大財團技術而成，當中自動導航技術採用三井E&S造船的自動船舶操作控制系統，參考變數包括位置資訊、風、潮汐和洋流等各種外部要素，以及有關配置、機動性和加速和減速能力的船舶特定資訊，系統將遵循先前制定的路線操作判斷。

而自動周邊資訊整合系統則由古野電氣 (Furuno Electric) 負責，系統會收集設定路線其他船舶和障礙物的資訊，使用雷達、自動辨識系統和鏡頭測量並顯示位置、速度、附近船舶的類型及障礙物與碎片的位置圖。同時，古野電氣開發的感測器系統，使用 LiDAR、鏡頭和衛星羅盤數據，透過計算和視覺顯示碼頭和船體準確相對距離和相對角度靠泊和離泊。

同場加映：【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

ALI Technologies則負責開發繫泊技術，比起傳統船上會有船員與地面對接，並將繫泊繩纜傳遞給碼頭工人以繫好船隻，這次試驗船可在沒有船員的情況下，藉無人機自行繫泊。而日本財團預計自駕船技術可以在2025年實裝到物流業。

【新年好去處】上水廣場×PopWalk推出「嚐美食．淘金樂」將送出高達100萬獎金獎品【下一頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

《​​​​iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭日棱

開啟hket App，閱讀全文
無人機 導航 自動駕駛 航運 人工智能 日本 運輸

下一篇文章

【新春祈福安排】車公廟初二求籤活動不對外開放 一文看清最新安排
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【安心出行】最新3.0.2版本支援疫苗氣泡功能 紅藍兩色分辨打針市民
【安心出行】最新3.0.2版本支援疫苗氣泡功能 紅藍兩色分辨打針市民
【議息結果】聯儲局宣布利率不變 滙豐銀行維持最優惠利率5厘 富邦推新春存款優惠
【議息結果】聯儲局宣布利率不變 滙豐銀行維持最優惠利率5厘 富邦推新春存款優惠
【串燒成交】趁樓價跌尋寶換樓　減價80萬火速沽出原單位後　即日斥1,200萬升級同屋苑大三房
【串燒成交】趁樓價跌尋寶換樓　減價80萬火速沽出原單位後　即日斥1,200萬升級同屋苑大三房
【二手樓價】寶馬山花園8組客搶同一單位　買家見呎價平過太古城即衝入市
【二手樓價】寶馬山花園8組客搶同一單位　買家見呎價平過太古城即衝入市
【加密貨幣】馬斯克講笑叫麥當勞接受狗狗幣付款　麥當勞：你收滑嘟嘟幣先
【加密貨幣】馬斯克講笑叫麥當勞接受狗狗幣付款　麥當勞：你收滑嘟嘟幣先
【二手樓價】何文田天鑄複式戶　身價大貶值　業主7年痛蝕1400萬
【二手樓價】何文田天鑄複式戶　身價大貶值　業主7年痛蝕1400萬
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款