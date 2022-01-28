【人工智能】物流業自動化時代來臨 日本完成世界首次無人自動貨船試航 預計2025年實裝

自動化技術正在深入我們的日常生活，而自動駕駛更是現今發展相當迅速的一項技術，除了汽車外，未來可能連海運也是由AI來運作。現在日本最大航運公司商船三井 (Mitsui OSK Lines) 攜手日本企業完成號稱世界上首次無人自動貨船的港到港海上試航。這艘船從日本海敦賀港出發，抵達大阪附近堺港，航程長達300公里，整趟行程當中完全沒有人操作，且是首次以無人機取代人員繫泊。

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這艘名為「Mikage」的自動化貨船長313英尺，能承載194個標準貨櫃，於2015年就完成建造。自動航行技術整合了日本各大財團技術而成，當中自動導航技術採用三井E&S造船的自動船舶操作控制系統，參考變數包括位置資訊、風、潮汐和洋流等各種外部要素，以及有關配置、機動性和加速和減速能力的船舶特定資訊，系統將遵循先前制定的路線操作判斷。

而自動周邊資訊整合系統則由古野電氣 (Furuno Electric) 負責，系統會收集設定路線其他船舶和障礙物的資訊，使用雷達、自動辨識系統和鏡頭測量並顯示位置、速度、附近船舶的類型及障礙物與碎片的位置圖。同時，古野電氣開發的感測器系統，使用 LiDAR、鏡頭和衛星羅盤數據，透過計算和視覺顯示碼頭和船體準確相對距離和相對角度靠泊和離泊。

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ALI Technologies則負責開發繫泊技術，比起傳統船上會有船員與地面對接，並將繫泊繩纜傳遞給碼頭工人以繫好船隻，這次試驗船可在沒有船員的情況下，藉無人機自行繫泊。而日本財團預計自駕船技術可以在2025年實裝到物流業。

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記者：鄭日棱