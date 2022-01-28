2022年大宗商品強勢還能延續嗎？

自2020年4月新冠疫情爆發以來，大宗商品的價格已經上漲近2年時間，諸多商品價格創歷史或近年來新高。展望未來，隨著全球經濟活動和大宗商品需求逐步恢復至疫情前水平，供給穩步釋放下的供需錯配緩解，疊加美元流動性收緊，對主要大宗商品價格高點將形成壓力。

展望2022年，大宗商品價格普漲的情況可能不再復見，不過，綠色能源仍為2022年金屬市場的投資主線，新能源金屬如鋰等受制於供應緊張的格局短期不變，下游需求端以新能源車為代表的領域高速增長，同時在內地雙碳政策驅動下新的能源結構轉型也帶來了新能源金屬的長景氣週期，將成為2022年商品市場的破局之路。另外，在工業品通脹壓力逐漸減弱之際，市場開始將目光轉向農產品。農產品可能亦有機會成為2022年商品市場的破局之選。

能源金屬： 鋰緊缺狀況將延續至2022年

受2021年初前鋰價低迷和疫情等因素影響，全球鋰資源項目建設擴產速度顯著放緩， 2021-2022 年全球有效新增供應預計相對較少。2022 年已明確的新增供應主要來自現有項目擴產，且產能釋放集中在2022年下半年或年底，預計無法緩解當前鋰供應緊張的局面。需求拉動，成本抬升疊加期貨價格升水，多重因素刺激下，預計碳酸鋰價格將保持堅挺，價格短期仍有上漲動力。

農產品： 豬價週期有望2022年中反轉

內地豬肉價格於2021年大幅調整，但我們預期2022年中豬價拐點或將出現。在過去，豬肉價格通常呈現時長約4年週期性波動，而自2018年5月豬肉價格見底至今已經44個月。不過，預計2022年上半年整體生豬供給仍將處於過剩形勢，春節後進入第二波去產能， 豬價仍將再次觸底。不過，從多家上市豬企在去年三季度出現了虧損的現象，這種現象顯然不可長期持續，因此隨著供給端博弈的緩解，預計豬肉價格或不再維持當前低位。整體判斷，我們預計後續豬價將進一步轉弱，節後或將二次觸底 ，但到2022年年中豬價拐點或將出現。

原油： 2022年供求關係可能由緊轉鬆

去年國際原油市場的供需失衡導致油價最大漲幅超70%，在全球主要大類資產漲幅中遙遙領先。預計未來兩年全球能源供需總量基本維持平衡，原因在於今年總需求將趨於回落，OPEC+穩步增產，同時新能源供給將逐步釋放，中東石油供給將逐步增加。美國 EIA 預計全球原油供需缺口在今年會出現反轉。

紐約期油走勢與全球液體燃料供需關係

伊朗是影響世界原油供給最大的不確定性因素。若2022年油價大幅上漲，美國對伊朗的制裁可能會放鬆，伊朗有望釋放的100-150萬桶/日的產能將有助於油價下行。另一方面，隨著龍頭企業財務好轉，2022年美國葉岩油產量的增長幅度可能取決於油價是否大幅上漲。若油價上漲幅度較大， 拜登政府可能會放鬆對葉岩油行業的壓制以減輕通脹壓力。

綜合而言，預計今年 WTI 原油價格將先升後降，年初突破90美元，但年底將回落至65美元。

工業金屬： 流動性趨緊 供需錯配緩解

受益於： 一） 實際收益率處於低位；二） 經濟復蘇背景下需求提升與資本開支週期下供給剛性的錯配； 三） 通脹與成本支撐大宗商品價格景氣，銅鋁等工業金屬自疫情以來均出現明顯上漲。其中銅因消費端受益於新能源需求且供給端更為剛性而領銜此輪上漲，期間價格創歷史新高。

展望未來，隨著全球經濟活動和大宗商品需求逐步恢復至疫情前水平，供給穩步釋放下的供需錯配緩解，疊加美元流動性環境的收緊，對主要大宗商品價格高點將形成壓力。2022年工業金屬的價格高點低於 2021 年的價格高點， 年度價格中樞下行。

銅價及鋁價走勢圖

貴金屬： 年底金價回落至1,600 美元

我們預計此輪 Taper 週期中美元指數將進入 1至2 年的小週期上行，伴隨著實際利率與美元指數上行， 金價在Taper期間預計將承壓下行。另外，如美聯儲啟動縮表，將進一步拖累金價下行。綜合而言，如Omicron變異毒株對全球復蘇的影響較預期大，或在歐美政策搖擺以及通脹預期難消背景下，全球市場避險情緒和資金尋求抗通脹資產的需求可能階段性推升國際金價。但我們預期年底金價仍將最終回落至1,600 美元/盎司。

美聯儲資產負債表和金價走勢關係

綜合而言，我們預計2022年價格漲幅由高到低依次為：能源金屬、農產品、原油、工業金屬、貴金屬。