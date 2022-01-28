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【潛力股精選】梁耀康：綠城管理（09979）

股市 17:57 2022/01/28

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綠城管理 （09979） 今天靠穩升約1%收市，股價短期內升幅顯著，現可高位獲利離場？還是待回調至上升軌底部才入市？市場憧憬今年整體內房市道或見改善，獨立股評人梁耀康（Dave）教路，其輕資產營運模式更具優勢，詳細買入策略為何？立即點擊收看／收聽。【精華速睇】
 

**重溫【ET講股通】梁耀康：新能源車股要跌？**（按此附time code）

 

Time code
00：00 - 港股今日市況速覽   科技股回穩

02：02 - Tesla（TSLA.US）急挫   比亞迪 （01211） 、小鵬汽車 （09868） 、理想汽車 （02015） 跟跌

03：16 - Lucid（LCID.US）、Ford（F.US）亦下跌

04：14 - Tesla（TSLA.US）業績速報

05：25 - Tesla（TSLA.US）業績勝預期 交付量料五成增長

06：56 - Tesla（TSLA.US）毛利率高  善於控制生產成本

09：32 - Tesla（TSLA.US）今年要定好廠址才可達到交付量目標

10：47 - 美股要留意蘋果（AAPL.US）能否企穩

11：13 - 新能源車股下跌原因：理想汽車（LI.US）、小鵬汽車（XPEV.US）、蔚來（NIO.US）受美股波動拖累下跌

13：12 - 小心新能源車股估值下降   重貨宜減磅或食糊止賺

15：40 - 比亞迪 （01211） 要留意   或出現深調整

18：53 - 潛力股推介：綠城管理 （09979）

21：13 - 觀眾問股：港交所 （00388） 可重上480元買入價嗎？現在怎處理？

27：15 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 現價可買入？

28：27 - 科技股選騰訊 （00700） 更穩健

29：09 - 觀眾問股：JD.com（JD.US）68美元買入怎處理？

30：29 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 未有貨現價可買入？

31：58 - Microsoft（MSFT.US）、Apple（AAPL.US）更勝Tesla（TSLA.US）？

33：11 - 港股收市市況速報

欄名 : 潛力股精選

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財經台今日精選（2022年1月28日）

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