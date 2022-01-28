▲ 【HSBC滙豐】滙豐總行有員工確診 已完成緊密接觸者追踪及消毒

變種病毒Omicron引起的第五波疫情持續擴散，今日再新增115宗確診個案。HSBC滙豐向員工發內部通知，指1名在中環總行上班的員工，日前確診感染新冠病毒，最後到總行上班日期為1月14日。

滙豐通知員工，1名總行上班的員工周二（25日）的病毒檢測呈陽性，最近一次到總行上班日期是1月14日，相信是其後才感染到病毒。該名確診員工毋須接觸客戶。

滙豐指，緊密接觸者的追踪及樓層深層消毒已經完成。

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因應疫情爆發，滙豐早前已立即收緊辦公室工作人數上限，只容許一半員工返回辦公室。早前，進一步將上限收緊至30%。

HSBC滙豐只許一半員工返辦公室、恒地恒隆可在家工作 一文看各機構防疫措施｜【下一頁】

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