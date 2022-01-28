▲ 【bitcoin】科技股女股神Cathie Wood：比特幣8年內可升逾100萬美元

有「科技股女股神」之稱的方舟投資（ARK Investment）創辦人Cathie Wood又作出驚人預測，她旗下的方舟投資預計，Bitcoin比特幣8年內可升逾100萬美元。Wood早前才預言比特幣5年內可升至50萬美元。

受美國加息在即衝擊，比特幣最近幾個月價格一浪低於一滾，最新僅報36000美元左右水平，與約68000美元的歷史高位比較，已近乎腰斬，但卻無阻方舟投資看好這隻加密貨幣。

Cathie Wood看淡一樣東西【下一頁】

方舟投資分析師 Yassine Elmandjra指，基於投資者繼續聚焦比特幣的長期價值，加上其他國家料跟隨薩爾瓦多將比特幣列為法定貨幣，因此估計每枚比特幣的價格在2030年前可超越100萬美元。

Elmandjra的研究發現，區塊鏈網絡上的資料顯示，最少1350萬個比特幣已超過155日未有任何交投，反映投資者對比特幣投資存在長期持有的傾向。此外，方舟投資指比特幣每年的結算量超過13.1萬億美元，比Visa還多。而比特幣近期的一些技術發展，包括進行一項名為Taproot的技術升級，以及採用較一般網絡速度更快的閃電網絡（Lightning Network），都是方舟投資看好比特幣前景的原因，因有關技術有助推動比特幣獲更廣泛使用。

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