【疫市爭凳仔】農曆新年過後有轉工潮？　專家：只針對部分行業

新冠疫情影響持續多時，在當前環境下，不少打工仔仍然關心2022年的薪酬調整情況及就職前景。

本報最新綜合本港人力資源專家預測，今年香港打工仔的加薪幅度平均為2%至3.5%

部份行業即使面對變種病毒Omicron引發的第五波疫情，招聘步伐仍保持積極

2020年及2021年都相繼因社會動盪及疫情影響，未有出現傳統轉工潮。人力資源專家表示，來到2022年的農曆新年過後，轉工潮可能只針對部分行業，與資訊科技（IT）相關的工種，包括數碼營銷、電子商務、金融科技等範疇。

不同行業、組織在疫市下對應用科技的需求大增，推動數碼化轉型。電子商務、數碼支付平台等的發展尤其蓬勃。國際人力資源顧問公司萬寶盛華大中華高級副總裁徐玉珊、美世（Mercer）香港人力及薪酬顧問負責人施標龍（Brian）均認為，今年資訊科技及金融業的招聘需求將保持旺盛，以應對企業發展需求。

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移民潮+疫情 職場壓力大

在資訊科技行業方面，徐玉珊提到，不論是長期或是合約職位，對大數據分析、機器學習、人工智能和網絡安全的人才需求持續。而銀行業的私人財富管理，以及物業市場交投仍然活躍，將帶動招聘需求提高。

盡管Omicron最近在多區爆發，可是Brian認為，由於港人已有兩年的抗疫經驗，預料對於2022年整體市況不會帶來太大影響，經濟更將進一步復甦；惟本港勞動力市場人手短缺問題持續。他表示：

人手短缺的行業很多，由前綫的市場營銷、供應鏈、產品管理之相關行業，到後勤如人力資源、金融行業，都正在爭奪人才。

▲ 美世香港人力及薪酬顧問負責人施標龍認為，科技及生命科學領域的人才變得更搶手，加薪幅度也相繼提升。（受訪者提供圖片）

針對本港人手短缺問題情況，Brian稱，主要由兩大原因造成：

1/ 移民潮，本港市場出現「人才外流」的潛在問題，企業招聘合適的人手更為艱難

2/ 反覆的疫情帶來變數，職場環境充滿壓力，令不少人都會衍生不快樂情緒，所以許多打工仔也會想放個Career break，暫時休息

建築工程醫護 轉工審慎考慮

徐玉珊亦重點指出，其餘不太受疫情影響的行業，如建築工程、銀行金融、醫護等，惟在疫情持續以及經濟未完全復甦下，大部份求職者轉工前，大多會審慎考慮；而受疫情影響的行業如航空、零售、酒店款待等，則有不少人於疫市轉型轉行。

▲ 萬寶盛華大中華高級副總裁徐玉珊指，資訊科技行業來年對大數據分析、機器學習、人工智能和網絡安全中的人才需求持續。（受訪者提供圖片）

美世香港人力及薪酬顧問負責人施標龍（Brian）則形容，新一輪Musical chairs（爭凳仔）即將開始，打工仔過去兩年曾面對無薪假、減薪，甚至裁員等風險。

若仍在同一間公司工作，容易感到疲勞。現時市場的經濟開始慢慢穩定，打工仔都想轉換新環境。

記者：張寶燕、曾曉汶

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