菲律賓2月10日重開對外邊境 逾150免簽地包括香港受惠

菲律賓因新冠肺炎Omicron變種病毒，延後重新開放外國旅客入境。當地政府周五（28日）宣布，將於2月10日起，容許包括香港在內超過150個免簽證國家及地區旅客入境，要求他們完成疫苗接種及持陰性檢測證明，即可免除隔離。

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旅遊部長Berna Romulo-Puyat在聲明中表示，重開開放邊境歡迎外國旅客有助恢復就業市場，特別是部分依賴旅客為生的行業，同時重啟部分因疫情而被迫暫時休業的商店。

Romulo-Puyat同時指出，2月1日起，從外國返回的菲律賓公民可免除隔離要求，外國旅客則需在2月10日後才可免隔離入境。菲律賓政府將要求兩者同樣完成疫苗接種，以及持有新冠病毒檢測陰性檢測證明才可豁免隔離。

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衛生部官員Rosario Vergeire表示，現時菲律賓新冠傳染度高，部分外國可能更高，維持封鎖國境再無重大意義，因此建議可能重開邊境。

總統發言人Karlo Nograles亦表示，重開邊境讓旅遊業得以恢復，同時對菲律賓經濟﹑就算市場及民生復甦亦將有貢獻。但Nograles強調，未接種疫苗外國旅客將在2月16日後禁止進入菲律賓。

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責任編輯：吳漢培