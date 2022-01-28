【新冠疫苗】加拿大貨車司機抗議強制接種 獲馬斯克聲援

加拿大本月12日宣布，取消從美國回國的未完成疫苗接種貨車司機豁免檢測。政策引發大量貨車司機不滿，決定組隊開車前往首都渥太華抗議。組織示威機構表示，示威會在當地時間周五（28日）舉行，電動車Tesla創辦人馬斯克亦在社交平台Twitter表態支持一眾貨車司機。

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組織是次示威機構堅稱，周五在渥太華（Ottawa）舉行的示威將會維持和平氛圍。但外媒報道指，一眾貨車司機已於周四（27日）決定透過在國會停放數百輛工作車，令渥太華市中心交通陷入癱瘓，更有示威者表示會做出封鎖醫院及襲擊加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau ）等行為。

正當一眾司機逼近渥太華之際，馬斯克（Elon Musk）周四（27日）在Twitter上發文表示，「加拿大貨車司機之道」（Canadian truckers rule）聲援當地司機。馬斯克同日稍早時間亦發文指，自由正被一次次剝奪，最終會消失。

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渥太華警方其後在Twitter未點名回應指，已得悉社交媒體上和貨車司機示威事件相關不當及具威脅性言論，並補充指示威者或繼續影響當地周末時間交通。加拿大警方預料，示威活動將有1,000至2,000人參與。

馬斯克曾在2020年9月時表態，不會接種新冠疫苗，他去年11月曾指自己很可能患病並出現輕微病徵。加拿大貨車運輸聯盟（Canadian Trucking Alliance）數據顯示，9成跨境司機已接種疫苗，僅得約1,600人尚未接種。

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責任編輯：李俊儀