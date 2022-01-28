俄羅斯親政府媒體否認侵略 反指烏克蘭準備發動襲擊

國際日益憂慮俄羅斯入侵烏克蘭，全球關注東歐局勢發展。但俄羅斯媒體卻對烏克蘭局勢提出新解讀，有親政府媒體稱烏克蘭準備向由親俄分離主義分子控制的地區發動攻擊，形容烏克蘭才是入侵者，並且受西方唆擺及操控。

拜登警告俄羅斯最快2月入侵 澤連斯基否認 【下一頁】

當國際關注俄羅斯會否入侵烏克蘭的同時，俄羅斯親政府媒體卻將烏克蘭描繪成入侵者形象，指由於西方與俄國關係惡劣，故唆擺及支持基輔政府向親俄分離主義分子控制的頓巴斯（Donbass）等地區發動襲擊，試圖將烏克蘭塑造成入侵者，讓民眾相信烏克蘭及西方是幕後黑手。

俄羅斯官媒一直指責烏克蘭政府存納粹主義行為，並對會說俄語的當地民眾發動一場逼害運動，將一切問題都歸咎於烏克蘭。

俄羅斯警告如遭切斷SWIFT結算 或中斷歐洲能源供應 【下一頁】

此外，俄羅斯支持的烏東部地區主要分離主義分子領袖，包括涅茨克人民共和國領袖普希林（Denis Pushilin）更現身俄羅斯國營電視台，表示烏克蘭已調配所有軍隊到該地區準備發動襲擊；另一叛軍領袖巴蘇林 （Eduard Basurin） 亦聲稱，烏克蘭正準備襲擊民用基建。

英國廣播公司（BBC）分析認為，俄羅斯利用這些說法，合理化俄羅斯干涉烏東地區事務。

俄羅斯主要電視頻道於周三（26日），播放執政黨主要成員圖爾恰克片段，表示烏克蘭一旦直接入侵頓巴斯，俄羅斯有責任向當地民眾提供必要援助。

但值得注意的是，官媒一直否認俄羅斯與烏東地區分裂組織有牽連，但一直強調2014年吞併克里米亞地區稱為「統一」（reunification）。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：郭麗明