【香港經濟】香港上季GDP增長4.8%、全年升6.4%　經濟復甦步伐料有所放緩

▲ 【香港經濟】香港上季GDP增長4.8%、全年升6.4% 經濟復蘇步伐料有所放緩

政府統計處公布2021年第四季GDP增長4.8%，低過預期的5%；全年GDP增長6.4%，扭轉過去兩年的跌勢，但仍低過預期的6.6%，政府發言人表示，受惠於出口表現強勁和私人消費改善，香港經濟在第四季進一步復蘇。

政府發言人預計，2022年香港經濟會進一步擴張，但增長步伐受各項不確定因素影響，尤其是與本地疫情發展相關的因素。最新一波疫情和防疫措施收緊對經濟活動構成了新一輪的壓力，亦打擊了經濟氣氛。

環球經濟復蘇應繼續支持香港的出口 但料有所放緩

政府又指，環球經濟復甦應繼續支持香港的出口，但今年復甦步伐料有所放緩，環球疫情不斷演變下的供應瓶頸，或增加本地通脹壓力，亦可能促使主要央行加快收緊貨幣政策的步伐，對全球經濟和金融市場波動造成影響。中美關係和地緣政治局勢的發展也增添不確定性。

2021年第四季私人消費開支按年上升6.0%，而第三季的升幅為6.8%；2021年全年則上升5.7%。第四季本地固定資本形成總額輕微上升0.1%，而第三季的升幅為13.1%，全年本地固定資本形成總額實質上升10.1%。

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記者：李哲毅