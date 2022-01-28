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【香港經濟】香港上季GDP增長4.8%、全年升6.4%　恒生：疫情及市場波動對今年上半年經濟影響較大（第二版）

宏觀解讀 18:01 2022/01/28

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【香港經濟】香港上季GDP增長4.8%、全年升6.4%　經濟復蘇步伐料有所放緩

政府統計處公布2021年第四季GDP增長4.8%，低過預期的5%；全年GDP增長6.4%，扭轉過去兩年的跌勢，但仍低過預期的6.6%，政府發言人表示，受惠於出口表現強勁和私人消費改善，香港經濟在第四季進一步復蘇。政府發言人預計，2022年香港經濟會進一步擴張，但增長步伐受各項不確定因素影響，尤其是與本地疫情發展相關的因素。最新一波疫情和防疫措施收緊對經濟活動構成了新一輪的壓力，亦打擊了經濟氣氛。

恒生銀行經濟研究部主管兼首席經濟師薛俊昇表示，最近疫情及環球金融市場波動對本港經濟的影響，或於上半年較為顯著，但本地勞工市場持續改善、失業率下降，以及環球商品需求強韌，可望有助本港經濟增長於下半年回升。上海商業銀行研究部主管林俊泓指，本港持續受疫情困擾，但失業率低企，增長接近趨勢水平，估計2022年經濟增長只有約2.5%。

ACCA與IMA：Omicron對全球經濟活動影響料溫和　高通脹將持續更長時間，看【下一頁】

薛俊昇指，考慮到去年經濟增長較快，令用以比較的基數較高，以及今年環球經濟增長或會放緩，估計今年本港經濟增長或減慢至3.3%，而未來前景繼續受疫情及外圍環境所左右，經濟仍然存有下行風險。

環球經濟復蘇應繼續支持香港的出口 但料有所放緩

政府又指，環球經濟復甦應繼續支持香港的出口，但今年復甦步伐料有所放緩，環球疫情不斷演變下的供應瓶頸，或增加本地通脹壓力，亦可能促使主要央行加快收緊貨幣政策的步伐，對全球經濟和金融市場波動造成影響。中美關係和地緣政治局勢的發展也增添不確定性。

2021年第四季私人消費開支按年上升6.0%，而第三季的升幅為6.8%；2021年全年則上升5.7%。第四季本地固定資本形成總額輕微上升0.1%，而第三季的升幅為13.1%，全年本地固定資本形成總額實質上升10.1%。

（第二版加入恒生評論）

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