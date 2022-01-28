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【李澤楷旗下】保險科技獨角獸Bolttech擬融資最多約23億元　未來考慮上市

新股IPO 17:02 2022/01/28

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外電引述消息指，李澤楷旗下盈科拓展子公司、保險科技獨角獸Bolttech，考慮今年內融資2至3億美元，折合約15.6億至23.4億港元。報道指，Bolttech正與顧問商討融資計劃，料於今年稍後時間正式展開本輪融資，融資所得將用作業務擴展用途。

不過，有關磋商仍在初步階段，集資規模等細節仍有可能調整。消息人士又稱，Bolttech未來考慮在美國或亞洲上市。Bolttech方面則拒絕就消息置評。

根據公司簡介，Bolttech於2020年成立，總部位於新加坡，是一個聯繫保險公司、保險中介及顧客，以便利保險及保障產品買賣的的雲端科技平台。Bolttech是全球最大同類型平台，公司在全球26個市場已服務合共830萬名顧客，全球擁有逾700個分銷伙伴及超過1400名僱員。

Bolttech去年曾進行A輪融資，從Activant Capital、EDBI及Mundi Ventures等投資者手上籌集2.47億美元（約19.3億港元）。

*虎年港股玄學預測 玄學家林建華批算各板塊走勢*

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