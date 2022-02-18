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【新股IPO】金茂服務以每手500股進行買賣　母企股東每持66.2股獲派1股金茂服務

股市 23:01 2022/02/18

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中國金茂 （00817） 計劃分拆上市的金茂服務已經通過上市聆訊，若成功上市，將以每手500股為交易單位進行買賣。中國金茂夜晚發表通告指，董事會將向合資格股東，以實物分派方式，派發合共近1.92億股金茂服務股份，相當於每持有66.2股中國金茂股份，則可獲分派一股金茂服務股份，中金及匯豐為聯席保薦人。

金茂服務去年首三季的收入達10.49億元（人民幣，下同），按年增長57.6%；期內利潤達1.09億元，按年增長105%。

據最新文件顯示，截至去年9月底，公司在管總建築面積約為2320萬平方米，合約建築面積達4570萬平方米，涵蓋中國22個省、自治區及直轄市，合共47座城市，當中67.8%位於中國一二線城市。

中國金茂早前發表公告指，董事會建議以實物分派方式向合資格股東派發不超過約3.09億股金茂服務股份的附條件特別股息，料將不超過分拆完成後已發行總數的38.67%。

中國金茂指，董事會將於2月18日舉行會議確定該分派的詳情。記錄日期為今年2月23日的合資格股東將享有分派權利。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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港股 IPO 分拆 中國金茂（00817）

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