【科技一周回顧】2022農歷新年轉攻VR年宵　iOS升級新功能重點一覽

▲ 一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

Omicron變種病毒繼續肆虐香港，港府宣布取消實體年宵花市以減少人群聚集。為讓市民感受到新年氣氛，港企姊妹圖人工智能（Sisters Pro AI Solutions）宣布，將於1月28日至2月15日期間，以虛擬實境（VR）方式進行香港網上年宵2022。

元宇宙（Metaverse）虛擬世界發展是 2022年最炙手可熱話題，就連農曆新年的年宵活動，也以科技融入生活。全港首個「Mart in Metaverse 元宇宙年宵」活動，將會於1月28日至2月5日（年廿六至年初五）舉行。

疫情期間出外戴口罩已成習慣，但最感到不便的，無疑是使用人面識別功能解鎖手機的用家，因為他們需要脫下口罩才能進行解鎖。不過蘋果（Apple）似乎聽到這群用家的訴求，正測試一項功能讓用家即使戴上口罩時也能使用Face ID進行解鎖。

<<【Apple新技術】隨iOS 15.4推出？ 商戶將可直接用iPhone接受信用卡付款



<<【Apple更新】開發者beta版推「通用控制」 Mac機及iPad可配合使用





除了蘋果推出iOS升級，WhatsApp亦正開發一項新功能，允許群組管理員刪除群組中任何用戶的訊息，惟官方尚未公布該功能的細節，但預計會在即將發表的Android和iOS版WhatsApp測試版出現。

<<【WhatsApp】iOS版WhatsApp更新後 獲暫停語音信息記錄功能



<<【資料轉移】WhatsApp擬增新功能 Android聊天紀錄可轉至iOS





三星表示，將於香港時間2月9日晚上11時，舉行Galaxy Unpacked線上發布會，屆時將會發布全新的Galaxy S系列。另外有外媒指出，三星將在發布會上，同步推出全新的Galaxy Tab S8和Galaxy Home Mini 2 智能喇叭。

<<【三星手機】三星手機Galaxy S22售價曝光 S22 Ultra配置縮水



責任編輯：廖淑瑩