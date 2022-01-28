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【本地生產總值】本港2021全年經濟增長6.4%稍低於預期 第四季則按年升4.8%

理財智慧 19:47 2022/01/28

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統計處今日（28日）2021年全年本地生產預先估計數字上升6.4%，繼過去兩年後出現升幅，惟仍較2018年水平低，而第四季則較按年同期實質上升4.8%。

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發言人表示，受惠於出口表現強勁和私人消費改善，本港經濟去年第四季進一步復甦，據預筅估計數字，實質本地生產總值繼2021年第三季擴張5.5%後，在第四季按年增長4.8%。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值繼第三季增長0.6%後，在第四季進一步增長0.2%。

而2021年全年合計，實質本地生產總值顯著增長6.4%，扭轉過去兩年的跌勢，但仍然較2018年的水平低約2%。貨物出口受惠於外部需求迅速恢復，年內持續錄得雙位數升幅；私人消費開支在本地疫情穩定、勞工市場情況改善及消費券計劃推出之下復蘇，下半年情況尤其明顯。這些因素都是推動經濟在2021年強勁反彈的原因。然而，訪港旅遊仍然冰封，繼續拖累經濟復蘇。

他預料，香港經濟在2022年料會進一步擴張，但增長步伐受各項不確定因素影響，尤其是與本地疫情發展相關的因素。最新一波疫情和防疫措施收緊對經濟活動構成了新一輪的壓力，亦打擊了經濟氣氛。

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責任編輯：潘曉豐

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