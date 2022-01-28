【內房危機】 合生創展核數師羅兵咸永道辭任 指未能取得若干資料 股價曾插逾3成

合生創展（00754）昨晚（27日）發通告表示，由於公司與羅兵咸永道未能就截至去年12月31日止財政年度之審計費用達成共識，且羅兵咸永道無法就有關重大事項計劃並執行相應的審計程序，故同意辭任公司核數師一職，並自昨日起生效。受消息影響，合生創展今早（28日）股價曾跌逾3成，低見11.2元，其後跌幅有所收窄，但仍跌17.1%，收報13.54元，成交額增至3億元。

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羅兵咸永道在辭任函內提請公司股東及債權人垂注事項，包括在開展去年度審計過程中要求管理層為部分事項提供進一步資料，但至今仍未取得，暫時無法計劃並完成必要審計程序。有關事項包括公司若干股權投資及物業項目會計處理、公司投資物業估值， 以及有關事項對公司財務報表及相關披露的整體影響。

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合生創展指，就上述股權投資、物業項目及投資物業提供進一步資料以確定審計中的會計處理及估值，公司認為為時尚早，並將盡快就委任新任核數師另行刊發公告並召開股東特別大會。

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記者：郭秀慧