【潛力股精選】（新春版）本周9隻潛力股一次過睇晒 股市 18:12 2022/01/28 分享： 潛力股精選一周回顧 ，點擊收看／收聽推介原因及買賣策略，為港股股票投資做好準備。更多財經節目，歡迎登入HKET「財經台」。（點擊即睇↓） 按此→ （新春版）虎年利是股–蘋果（AAPL.US） 按此→ （新春版）虎年利是股–光大環境（00257） 按此→ （新春版）虎年利是股–敏實（00425） 按此→ （新春版）虎年利是股–中國平安（02318） 按此→ （新春版）虎年利是股–啟明醫療 （02500） 按此→ 梁耀康：綠城管理（09979） 按此→ 孫運喜：紫金礦業（02899） 按此→ 孫運喜：中國民航信息網站（00696） 按此→ 梁耀康：贛鋒鋰業（01772） 皇牌節目足本版↓ 《ET財智Talk》虎年港股玄學預測 玄學家林建華批算各板塊走勢 欄名 : 潛力股精選 最新專欄文章 更多 【潛力股精選】梁耀康：綠城管理（09979） 今日 【潛力股精選】梁耀康：綠城管理（09979） 【潛力股精選】（新春版）光大環境（00257） 今日 【潛力股精選】（新春版）光大環境（00257） 【潛力股精選】（新春版）敏實（00425） 2022/01/27 【潛力股精選】（新春版）敏實（00425） 【潛力股精選】（新春版）中國平安（02318） 2022/01/27 【潛力股精選】（新春版）中國平安（02318） 【潛力股精選】孫運喜：紫金礦業（02899） 2022/01/26 【潛力股精選】孫運喜：紫金礦業（02899） 中國民航信息（00696） 紫金礦業（02899） 啟明醫療－B（02500） 贛鋒鋰業（01772） 綠城管理控股（09979） 中國平安（02318） 敏實集團（00425） 光大環境（00257） Apple 蘋果（Apple，美：AAPL）