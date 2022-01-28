【Facebook新功能】對方Cap圖即通知！　FB Messenger秘密對話模式內啟用

▲ 因此近日Facebook新增了Messenger對話截圖通知，以確保用戶私密對話安全。（Facebook官網圖）

相信不少人都使用過Facebook Messenger 的聊天功能，當談論到比較重要或私密的對話時會使用內置的秘密對話功能，但仍有對話內容外洩的風險。因此近日Facebook新增了Messenger對話截圖通知，以確保用戶私密對話安全。

【年度品牌】全球500強品牌價值排行榜出爐 蘋果創歷史新高蟬聯冠軍寶座

【Twitter】接逾4萬宗內容刪除要求 Twitter公共政策副總裁：擔心影響言論自由

Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）日前發布Facebook帖文宣布，新增了Facebook Messenger對話截圖通知，以防對方有偷偷截圖的情況發生。當在雙方用戶同時啟用秘密對話模式時，若有一方截取了聊天內容，畫面就會跳出通知，顯示對方「已經截圖」。另外，現時秘密對話模式亦開始支援傳送 GIF、貼紙。

值得留意的是，秘密對話需雙方同意下開啟才能使用，此功能僅支援iOS與 Android的Facebook Messenger手機版應用程式（App），網頁版暫時目前還無法使用。

【IG直播】Instagram增直播提醒功能 為創作人增加關注

責任編輯：黃顯晴

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：