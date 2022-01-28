【新股IPO】內地電池系統製造商億華通科技申請來港上市

內地燃料電池系統製造商億華通科技近日已遞交上市申請，並聘任國泰君安及智富擔任聯席保薦人。於2021年首三季，億華通科技錄得收入3.73億元人民幣，按年增長近1.9倍，期內虧損達9,280.1萬元人民幣，較2020年同期的5,928.4萬元人民幣增加。

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億華通科技於2020年在上交所科創板上市，公司產品主要面向商用應用，包括客車和貨車，截至2020年9月底，億華通科技的燃料電池系統已安裝於工信部新能源汽車目錄中的67款燃料電池汽車上。

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是次來港上市集資所得預期將用於研發；提高燃料電池電堆產能；投資、潛在收購及與核心業務一致的公司結盟；產品推廣及多渠道營銷；及營運資金與其他一般企業用途。

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記者：張以正