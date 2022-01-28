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【第五波疫情】實惠今起至下周一派免費口罩　指定10間分店（附詳情）

Hot Talk 16:34 2022/01/28

分享：

實惠指定10間分店派免費口罩

第五波疫情肆虐，實惠（Pricerite）表示，1月28至31日下午兩時至六時於10間分店免費派發SECO CareÜ醫療用口罩，款式及顏色隨機，數量有限，派完即止。派發口罩為SECO CareÜ 醫療用口罩ASTM F2100 Level 3 175W x 95Dmm試用裝。

港府宣布社交距離措施延長兩周至2月17日，學校暫停面授至2月21日，看【下一頁】

指定分店：

1）將軍澳SECO店：將軍澳唐賢街9號popcorn商場1樓F59 號舖
2）銅鑼灣店：怡和街1號香港大廈地庫
3）北角店：英皇道560號健威花園商場地下
4）九龍灣店：宏照道38號企業廣場5期MegaBox L5 8室
5）旺角店：旺角彌敦道593-601號創興廣場地庫B1及B2全層
6）馬鞍山店：新港城中心2樓2715-23號舖
7）葵芳店：興芳路223號新都會廣場三樓339號舖
8）沙田店：沙田正街3-9號希爾頓中心地下
9）屯門店：屯利街1號華都商塲三樓 6， 8S1， 8T1， 8U1 & 11號舖
10）荃灣廣場店：大壩街4-30號荃灣廣場6樓601至608 號鋪

另外，實惠指，SECO CareÜ 2D醫療用口罩及SECO CareÜ 3D醫療用口罩推出限時優惠，買兩盒分別售99元及199元，原價為79元及119元，網店及門市同步。

虎年港股玄學預測 玄學家林建華批算各板塊走勢（立即收看）

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